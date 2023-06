F1, la Mercedes se la cava con una multa: cosa è successo nel GP di Spagna

ROMA - Al termine del Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1 la Mercedes ha ricevuto una multa di 10 mila euro per la violazione del parco chiuso. Ad annunciarlo è stata la Race Direction attraverso una nota diffusa qualche ora dopo la fine della gara: la violazione compiuta dal team tedesco è inerente all’articolo 12.2.1 i) del Codice Sportivo Internazionale, per il mancato rispetto delle procedure post-gara del Delegato Media. La Mercedes, dunque, paga la presenza non autorizzata di fisioterapisti all'interno del parco chiuso, ma se la cava con un'ammenda senza scontare ulteriori penalizzazioni nell'ordine di arrivo.