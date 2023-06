Ferrari, Vigna e la resilienza al fallimento: "Se cadi sette volte..."

ROMA – L’amministratore delegato della Ferrari , Benedetto Vigna , ha ribadito la piena fiducia al team che, in questo avvio del mondiale di Formula Uno, ha ottenuto una serie di risultati ampiamente al di sotto delle aspettative della vigilia. E lo ha fatto nel corso del Bloomberg Italy Capital Market Forum, con la citazione di un celebre proverbio giapponese che, parafrasato, recita così: “Se cadi sette volte ti rialzi per otto”. “Un motto che vale per la vita come anche per la F1”, ha ribadito Vigna.

F1, Vigna sulla crisi Ferrari: “Ci rialzeremo”

“So bene che il momento non è facile – ha proseguito il ceo della Ferrari - a volte scivoli di quattro piani e non vedi la fine. Ma con il lavoro, con la passione, con le competenze e con il cuore alla fine ti risollevi. Ci sono passato tante volte. Le corse saranno sempre nel dna della Ferrari, crediamo che la pista sia l’ambito ideale per sperimentare soluzioni da implementare poi nella produzione stradale”.

“Il futuro della Ferrari non sarà soltanto elettrico”

E nell’annunciare l’imminente fine lavori dello stabilimento di Maranello, previsto per il 2024, Vigna annuncia che “Il futuro di Ferrari non sarà solo elettrico. L'elettrico è un importante passo in avanti, ma non credo che in un periodo di transizione tecnologica come questo solo un'ipotesi sia quella vincente. Ci sono carburanti carbon-neutral che possono essere utili in questo senso”.