Quali sono le utilitarie preferite dai neopatentati?

“ Le utilitarie rappresentano la categoria di auto usate ideale per i neopatentati che sono alla ricerca di un'auto usata affidabile e sicura . In Autohero ci impegniamo a fornire veicoli di alta qualità a tutti coloro che sono alle prime armi - e non solo - assicurandoci che ogni auto sia stata accuratamente selezionata e ispezionata per garantire fiducia e sicurezza sulla strada” afferma Soni Leraj, Director Retail Italy Autohero. E proprio da Autohero arriva una selezione delle utilitarie usate scelte dai neopatentati che cercano soprattutto alcune caratteristiche: s icurezza, design e praticità tra tutte. Chi sono le finaliste? Fiat 500, Peugeot 208 e Ford Fiesta .

Le utilitarie rappresentano una soluzione versatile e particolarmente adatta a chi approccia al volante per la prima volta e deve prendere confidenza con la strada e con il traffico, e spesso si dimostrano anche vetture affidabili.

Fiat 500

In questa breve lista non poteva mancare Fiat 500, ormai diventata un’icona moderna. Affascinante e pratica, piace per il suo design vintage ma che sa stare al passo con i tempi, grazie ai regolari restyling. Piccola, rotonda e allo stesso tempo alla moda, continua a conquistare i più giovani che la scelgono come prima auto. Dalla sua, infatti, permette di destreggiarsi in città in modo agile e sicuro. Nel primo trimestre del 2023, la Fiat 500 è stata la seconda auto più venduta nella categoria delle utilitarie di Autohero (seconda solo alla Panda).

Peugeot 208

Un'altra alternativa per i neopatentati è Peugeot 208 che, grazie alla sua versatilità, è adatta ad ogni tipo di esigenza. All’atto pratico, si traduce in una buona combinazione per chi sta muovendo i primi passi nella guida: un’auto a un prezzo accessibile e di cui fare un utilizzo pratico nella vita di tutti i giorni. Ma l’utilitaria francese è anche estetica, un aspetto che i giovani guardano eccome.

Ford Fiesta

E poi c’è Ford Fiesta: un’auto particolarmente apprezzata dai neopatentati. Compatta e pratica, è un’ottima alleata quando si tratta di parcheggi, per semplificare la vita ai guidatori meno esperti. Inoltre, Ford Fiesta è disponibile in un'ampia gamma di versioni - dalla sportiva ST-Line alla variante Titanium particolarmente accessoriata - per rappresentare al meglio lo stile del guidatore.

Nuova Fiat Topolino: piccola, compatta ed elettrica