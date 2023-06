Vasseur, Ralf Schumacher attacca il capo Ferrari: “Ha idea di cosa fare?”

ROMA - La Ferrari continua a non ingranare in questo avvio di stagione di Formula 1 e non si conoscono ancora bene le cause dei problemi che affliggono la Rossa. I due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz stanno cercando di fare il massimo in attesa di capire se ci potranno essere degli importanti miglioramenti nelle prossime gare. In questo momento gran parte della responsabilità ricade sul team principal Frederic Vasseur, che è finito nel mirino della critica ed è stato attaccato anche da diversi volti noti della Formula 1.