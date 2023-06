F1, Horner incorona già la Red Bull: “Ma la Mercedes può ancora insidiarci”

F1, parla Horner: “Perez ora più tranquillo”

Parlando di Perez, come detto, Horner ha ribadito come il distacco da Verstappen possa, paradossalmente, alleggerire la pressione su di lui: “Credo che questo gli darà molta fiducia – ha spiegato Horner - ha avuto una Monaco difficile, un sabato difficile anche a Barcellona, ma con una buona domenica. E penso che, considerando il divario tra i due piloti, che è piuttosto significativo, sotto molti aspetti questo gli toglierà pressione dalle spalle e credo che gli permetterà di rilassarsi, di non mettere pressione su sé stesso e di ritrovare la forma che aveva nelle prime gare". In pratica, discorso chiuso per la corsa al titolo, considerando che Perez attualmente è al secondo posto nella classifica piloti. Ciò nonostante il manager britannico considera, forse anche con un pizzico di pre-tattica, i giochi ancora tutti aperti. E vede nella Mercedes l’unico avversario potenzialmente in grado di mettere pressione ai campioni in carica: “Hanno fatto ottimi passi avanti – ha proseguito Horner – e credo che abbiano altre cose in cantiere. Per questo credo che siano la squadra che più di tutte potrà metterci pressione nella seconda parte della stagione”.