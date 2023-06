Business F1: “Binotto, no dell’ex Ferrari all’Audi: Dentro sono pagliacci”

ROMA – Una ricostruzione che fa scalpore, quella data dell'incontro tra Binotto e la Audi , impegnata a preparare il suo esordio nel 2026 in Formula 1 , in tandem con Sauber . Un progetto che, secondo quanto riporta un articolo non firmato del mensile britannico F1 Business Magazine, avrebbe trovato un rifiuto di non poco conto e un'opinione durissima: nel pezzo, infatti, si parla di una visita di Mattia Binotto nella sede tedesca di Neuberg , dove Audi sta sviluppando la sua monoposto. E dove, secondo i rumors di mercato, l’ex ferrarista avrebbe potuto trovare “casa” come nuovo team principal della scuderia. Così però non sarà.

L'ex Ferrari Binotto rifiuta l’Audi

Che l’Audi fosse alla ricerca di un team principal era cosa risaputa, e che Mattia Binotto fosse in cima alla lista dei desideri era notizia ormai altrettanto consolidata. Per questo l’ingegnere svizzero, a quanto riferisce il F1 Business Magazine, avrebbe fatto visita in Germania, proprio per “toccare con mano” gli sviluppi messi in campo dalla scuderia dei quattro anelli. Ed è proprio durante questa visita che, però, lo scenario sarebbe radicalmente cambiato, con Binotto che - sempre secondo il pezzo di F1 Business Magazine - addirittura addirittura definito "pagliacci" ("Clowns" nel pezzo) alcuni personaggi incontrati durante il meeting: "He has privately told friends that some of the people at Neuburg an der Donau are clowns", la chiosa finale dell'articolo.