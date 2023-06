Topolino sfreccia sui bolidi in Fast Track Mickey

Topolino passione auto

In Fast Track Mickey, Topolino agisce come infiltrato della polizia alla Championship Drift, (una delle gare automobilistiche più importanti del Calisota) per scoprire un giro di corse auto non autorizzate a Topolinia. È così che scopre la sua passione per i motori e in questo secondo capitolo, intitolato Full Circle, torna a sfrecciare nel mondo dei bolidi. “Sono cresciuto nell’officina di mio papà in mezzo ad automobili di ogni tipo: non solo le classiche utilitarie ma anche auto d’epoca e persino quelle con alte prestazioni. Ho potuto osservare da vicino la cura del dettaglio di telai, motori e carrozzeria senza sporcarmi le mani, assistendo a riparazioni e sostituzioni che fanno tornare in vita un’auto, e ogni volta per me era pura magia - commenta Claudio Sciarrone - Per la serie ‘Fast Track Mickey’ ho attinto ai miei ricordi e a tutto ciò che ho assimilato da bambino…”.

Sul numero 3525 spazio anche ‘I denari del giovane Rockerduck' (scritta da Giorgio Fontana e con i disegni di Giorgio Cavazzano), che indaga nelle profondità del rivale di Paperone, ricco e viziato, rivisto attraverso una chiave di lettura diversa: “Sturm und.. Duck”.

