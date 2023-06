La Mustang di Cars esiste davvero: ecco Saetta McQueen in giro per Atlanta

I motori si riaccendono, Fast X è al cinema. Ecco qual è l'auto di Dom Toretto

Accendete i motori, si parte per la Piston Cup!

Il creator Andy De La Vega vive ad Atlanta, dove ormai è famosissimo per essere "l'uomo di Saetta McQueen". Sui social è ovviamente seguitissimo: i suoi 102mila followers su Instagram trovano ogni giorno nuovi scatti e nuovi video che ritraggono la vettura esattamente identica a quella del film d'animazione che gira per gli Stati Uniti per partecipare a sfilate, parate e per stupire i ragazzini in occasione delle loro feste di compleanno. In numerose foto poi, la stravagante vettura è accompagnata da altri esemplari trasformati negli altri protagonisti del film come Cricchetto, il simpatico camioncino e amico fedele di "Montgomery" e Strip Weathers con il suo azzurro scintillante e i suoi occhioni espressivi.

