Una Tesla rimane imbottigliata nel traffico di Roma: dentro c'è Elon Musk!

È stata una delle notizie più cliccate di giovedì 15 giugno: Elon Musk ha incontrato il Ministro Tajani e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Roma . Una visita, quella del numero uno di Tesla e SpaceX, che ha affrontato temi come gli investimenti energetici e la cybersicurezza, arrivando a Palazzo Chigi a bordo di una Tesla Model Y bianca con i finestrini oscurati . Quello che però il tycoon sudafricano non aveva calcolato è stato il traffico della Capitale.

La Tesla di Musk bloccata in Via del Tritone

Musk è atterrato all'aeroporto di Ciampino intorno alle 13 ed è subito salito a bordo della Model Y bianca con i finestrini oscurati. Purtroppo per lui, però, per giungere fino a Palazzo Chigi, nel pieno centro di Roma, ha impiegato oltre un'ora e mezza. Certo, Ciampino si trova alla periferia est della Capitale, ma un ritardo del genere sembra francamente eccessivo. E allora? A fornire la motivazione ci hanno pensato i video pubblicati sui social dalla testata Class CNBC e girati dalla giornalista Janina Landau, che ha ripreso la Model Y di Musk ferma a Via del Tritone e impantanata in mezzo al traffico e al suono dei clacson delle auto. La giornalista ha addirittura tentato di interloquire con il patron di Tesla, senza però ricevere risposta. Chissà se il traffico intenso e lo smog di Roma hanno fatto ricredere Musk su un'ipotetica nuova visita nella Capitale.