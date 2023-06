Lada Aura, l'imbarazzanrte flop in Russia: l'auto non si accende

Un momento imbarazzante per la Lada Aura , la nuova berlina di lusso della casa automobilistica russa, non si è accesa. Gref ci ha provato più volte a metterla in moto, ma tutti i tentativi sono stati vani. Un disagio evidente, soprattutto perché attorno a lui, in attesa dell'accensione del nuovo modello che doveva essere presentato, vi erano giornalisti, fotografi ed ospiti d'eccezione.

Il video diventato virale

Il video diventato virale sui social ha rivelato il momento di imbarazzo, con i due ospiti che erano pronti a provare l'auto. Alla fine sono stati costretti ad attendere per controllare un eventuale guasto al motore poi, al terzo tentativo il propulsore ha ripreso vita facendo partire il veicolo. Una presentazione flop per quello che doveva essere il modello di punta della gamma russa, che ha finito per diventare famosissimo nel giro di pochissimo tempo, ma non per le prestazioni eccezionali e il comfort di guida.