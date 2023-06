Il matrimonio extra lusso di Zaccagni e Nasti sulla supercar da 720 cavalli

Il matrimonio tra Mattia Zaccagni e Chiara Nasti è stato degno delle copertine di tutti i giornali di gossip. I due non hanno badato a spese per organizzare l'evento, a cui hanno partecipato anche tanti calciatori e le loro bellissime wags. Tutto è stato pianificato in grande stile, dall'arrivo alla Basilica romana dell'Ara Coeli alla location con vista sulla Capitale di Villa Miani. Per le vie della città eterna hanno girato a bordo di una Ferrari F8 Tributo .

Matrimonio in Ferrari

Martedì i social network e i siti di gossip hanno ovviamente parlato solo di loro. La 25enne napoletana nel suo affascinante abito bianco ha fatto un ingresso in grande stile insieme al futuro sposino a bordo di ben 720 cavalli dal valore di 236mila euro: dalle foto pubblicate sul web sia dai numerosissimi invitati che dai tanti fotografi e paparazzi in servizio si può notare la F8 Tributo di colore grigio da cui scende il calciatore e la ragazza, auto poi rimasta parcheggiata per tutta la sera nel viale che costeggia il giardino di Villa Miani dove si è svolta la festa post-cerimonia. Il veicolo è stato affittato dall'agenzia Starletwedding, specializzato in veicoli di lusso per matrimoni.

