Cardinale, dopo il Milan l’ingresso in F1? L’indiscrezione

ROMA – Il ricchissimo fondo americano RedBird Capital Partners, già proprietario del 99,8% del Milan, sarebbe pronto ad investire in Formula 1, rilevando una quota di minoranza dell’Alpine. E’ questa l’indiscrezione pubblicata in queste ore dall’agenzia Bloomberg, secondo cui Gerry Cardinale, patron del fondo RedBird, starebbe lavorando ad un accordo con Renault per investire in una quota di minoranza delle operazioni di Alpine nel Regno Unito, al fine di contribuire alle attività di espansione in Formula 1