F1, Alpine prepara la rivoluzione: americani pronti a rilevare il 25%

Rumors inglesi: “AutoNation in Alpine”

L’indiscrezione arriva nientemeno che dal quotato giornalista britannico, Joe Saward. Il quale avrebbe rivelato come “Alpine avrebbe venduto il 25% delle azioni ad un investitore americano. Si sussurrava di una cifra pari a 212 milioni di dollari, che indicherebbe una valutazione complessiva del team di 850 milioni. Il denaro verrà utilizzato per finanziare la crescita del team e per assicurarsi che non debba essere Renault a spendere”. Un annuncio che, in qualche modo, è stato anticipato nelle settimane scorse anche da AutoNation, per voce del l’amministratore delegato Mike Manley, ex guida del gruppo Fca, parlando dell’imminente avvio di “Un dialogo sulle opportunità future che coinvolgono il mercato automobilistico americano della vendita al dettaglio”.

Ed è proprio questa, secondo i rumors inglesi, la chiave di volta dell’accordo. Da un lato il colosso americano delle vendite di automobili si appresterebbe ad immettere sul mercato Usa macchine di marca Alpine; dall’altro sarebbe pronta un’offerta da 212 milioni di dollari per rilevare il 25% del team F1 legato al marchio. Non a caso la sede della società Usa è la stessa di quella che ospita il GP di Miami. Quando si dice “se due indizi forniscono una prova".