F1, Alpine ha scelto il suo team principal: sarà Otmar Szafnauer

ROMA - È ufficiale: Otmar Szafnauer è il nuovo team principal dell'Alpine Con i divorzi di Marcin Budkowski e Alain Prost ormai alle spalle, la scuderia motorizzata Renault compie ora un ulteriore passo in avanti verso la Formula 1 2022. Stando al comunicato ufficiale diramato dal team di Enstone, l'obiettivo è quello di "lottare per il campionato entro le 100 gare dall'introduzione del nuovo regolamento". L'ex team manager Aston Martin ha detto: "Voglio mettermi a disposizione per raggiungere questo obiettivo, che Alpine può raggiungere . La mia attenzione si concentrerà ora sulla preparazione per il Gran Premio del Bahrain".

Il commento di Brivio



Nel frattempo, Davide Brivio (ex Suzuki in MotoGp) non sarà più racing director e passerà invece al reparto pianificazione come Director of Racing Expansion Projects. "I piloti a disposizione dell'Alpine - ha detto l'italiano - sono la chiave per prestazioni a lungo termine. La Formula 1 rimane il nostro riferimento, ma dobbiamo sviluppare la nostra ambizione anche in nuovi territori del motorsport". Mentre Bruno Famin è stato nominato nuovo direttore esecutivo. Già Vice Segretario Generale dello Sport della FIA, il francese ha lavorato per oltre 15 anni alla Peugeot, dove ha guidato il programma tecnico del team Endurance. Sia Szafnauer che Famin faranno rapporto a Laurent Rossi, CEO di Alpine, che ha chiosato: "Con questi due elementi nel team la scuderia alza l'asticella. Ora la scuderia è pronta per obiettivi ambiziosi".