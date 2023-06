Tragedia Douglas Costa, pilota e fidanzata morti per colpa di un animale

ROMA – Il pilota 43enne Douglas Costa e la sua compagna, la 36enne Mariana Giordano , sono morti dopo essere stati morsi da una zecca durante la visita in una zona rurale di Campinas , nella periferia nord di San Paolo del Brasile . I fatti risalgono all’inizio di giugno, ma sono stati resi noti soltanto nelle ultime ore, dopo gli accertamenti delle autorità locali. Il pilota, che si trovava nella zona di San Paolo per partecipare alla AMG Cup Brasil, evento organizzato dalla Mercedes , si era recato con la donna in visita nella località Campinas, quando è stato morso da quella che in Brasile viene chiamata “zecca stellare” . Ben due, addirittura, i morsi poi riscontrati sul corpo della compagna del 43enne.

Morso di zecca fatale per pilota e fidanzata

Tornati a San Paolo, i due sono stati ricoverati presso l’ospedale di Jundiai, dove hanno riferito di avere i medesimi sintomi: febbre alta, dolori muscolari, eruzioni cutanee rosse su mani e piedi. Nella giornata dell’8 giugno, a poca distanza l’uno dall’altra, hanno perso la vita in ospedale: prima Douglas Costa, intorno alle 12, poi Mariana Giordano, intorno alle 16. Per entrambi la causa è stata la febbre maculosa delle Montagne Rocciose, malattia rara tropicale presente in numerose zone del Centro-Sud America tra i cui vettori figura, purtroppo, proprio la zecca brasiliana. “A tutti i membri della famiglia e agli amici, le nostre più sentite condoglianze – ha scritto in una nota il comitato organizzatore della Amg Cup Brasil - sappiamo quanto Douglas fosse una persona ammirevole e come lascerà un grande vuoto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto l'onore e il piacere di conoscerlo”.