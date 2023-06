Parcheggia l'auto in spiaggia e si sdraia a prendere il sole

L'estate e le alte temperature chiamano il mare, non è certo un mistero. E cosa c'è di meglio che sdraiarsi sulla sabbia e prendere il sole tra un tuffo e l'altro? La pensa così anche l'uomo che a Mondragone , comune sulla costa in provincia di Caserta, ha deciso di non perdere troppo tempo e parcheggiare direttamente la sua auto in spiaggia , ma forse si è fatto prendere un po' troppo la mano lasciando la vettura proprio sulla sabbia.

Multato dalla polizia locale

Il fatto, scoperto dalla locale, è accaduto sul lungomare Camillo Federico. La persona in questione avrebbe deliberante parcheggio la sua vettura in spiaggia, anche se la pratica è vietata sia per motivi di sicurezza, ma anche per una questione di inquinamento. Non si tratta del primo episodio del genere in questa zona, tanto che la polizia locale sta aumentando i controlli con l’arrivo dell’estate perché sempre più persone si dedicano a pratiche incivili e contemporaneamente aumenta l’afflusso sulle spiagge. Per l’automobilista in questione, comunque, è arrivata una multa da 200 euro.

