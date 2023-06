Solbakken, oltre la Roma c'è la sua nuova BMW X5

Archiviata la stagione di Serie A, la testa va subito al nuovo campionato. Ed è così anche per Ola Solbakken, attaccante norvegese in forza alla Roma e che, salvo cambiamenti repentini, dovrebbe indosssare la maglia giallorossa anche per la prossima stagione. Tra vacanze e allenamenti, il 24enne trova anche il tempo per un po' di shopping, naturalmente a quattro ruote: nel suo profilo Instagram, infatti, spunta una stories con una nuova BMW X5.