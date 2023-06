Ferrari, le novità per il GP d’Austria svelate nel test a Fiorano

ROMA – Tanto tuonò che alla fine piovve. Come vociferato nelle ore scorse, il filming day della Ferrari in programma a Fiorano si è rivelato in realtà (anche) un mini-test per mandare in pista alcune delle modifiche tecniche che gli ingegneri del Cavallino contano di portare in Austria, il prossimo week-end (30 giugno-2 luglio).