Nuovo Codice della Strada, tutte le modifiche approvate

Se l'auto è in sosta, l'aria condizionata accesa è vietata: si rischia la multa

Alcol, droghe e neopatentati

Per coloro che guidano sotto sotto effetto di alcol e droghe, il disegno di legge prevede il divieto assoluto per i conducenti già condannati per reati specifici di assumere tali sostanze, oltre che l'obbligo di installare il sistema alcolock, che, collegato al motore, impedisce l'avvio del veicolo qualora il tasso alcolemico superi lo zero. Chi ha fatto uso di droghe ed è stato sorpreso alla guida, indipendentemente dallo stato di alterazione psico-fisica, subirà il ritiro immediato della patente, con la conseguenza di non poterne conseguire una nuova prima di un periodo di tre anni.

Per quanto riguarda i neopatentati invece, si stabilisce che non possono guidare veicoli la cui potenza rapportata al peso superi i 55 kW/t, con un limite massimo di 70 kW (95 CV). Per loro sarà necessario attendere almeno tre anni dal conseguimento della patente prima di poter mettersi alla guida di veicoli di grossa cilindrata.

Monopattini e bici

Come già era stato annunciato da diverse settimane, per i monopattini sarà obbligatoria targa e assicurazione, mentre chi li guida dovrà indossare il casco. Per quelli in condivisione sarà introdotto un sistema di geofencing che ne limiterà il funzionamento alle sole aree consentite e ne diminuirà la velocità massima di 6 km/h nelle zone pedonali. Il disegno di legge prevede inoltre una serie di azioni a tutela dei ciclisti, che disciplineranno le manovre di sorpasso, richiedendo una distanza minima di almeno 1,5 metri tra il veicolo a motore e la bicicletta.

Il nuovo Codice della Strada introdurrà anche sanzioni più severe per la sosta selvaggia e la guida contromano, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade. Il Ministro Salvini intende inoltre rivedere le norme relative alle zone a traffico limitato, richiedendo un utilizzo basato sul massimo buon senso.

Anfia, il futuro parte dal nuovo presidente Vavassori