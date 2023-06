Superbollo, abolizione della tassa auto in dubbio: ecco perché

L'annunciata, e da molti auspicata, abolizione del superbollo è in dubbio. O meglio, l'eliminazione della tassa automobilistica potrebbe ancora avvenire, ma è ancora presto per dire quando, anche perché adesso filtra persino un po' di pessimismo riguardo l'operazione. Tutto nasce dal fatto che negli ultimi giorni l'argomento è stato sottoposto alla Commissione Finanze della Camera, nell'ambito della Delega di riforma fiscale. E, secondo gli ultimi aggiornamenti sul tema, il testo iniziale che prevedeva la totale soppressione della tassa è stato modificato durante il processo di discussione in Commissione. Ma cosa è cambiato?

Superbollo auto, le ultime novità

Il pagamento del bollo auto in Italia porta nelle casse dello stato una media di circa 100 milioni di di euro all'anno, un'iniezione di denaro a cui ovviamente non è facile dire di no. Nel nuovo documento la dicitura infatti è decisamente diversa rispetto a prima: ora si parla di "revisione e riordino delle tasse automobilistiche, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica", quindi il bollo potrebbe rimanere, suppur rivisto. L'emendamento adottato in Commissione consente di "valutare l'eventuale e progressivo superamento" del superbollo. Ciò avverrebbe comunque solo per le auto diesel di potenza superiore ai 185 kW.

Aumento del limite di velocità, si o no? Il dibattito sulla proposta di Salvini