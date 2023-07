Tragedia a Spa, muore a 18 anni in pista colpito da un altro pilota

La direzione gara ha poi dato il via per la corsa "libera" negli ultimi minuti: in un contatto in mezzo alla nuvola d'acqua sollevata dalle vetture, Van'T Hoff si è girato in mezzo alla pista ed è stato centrato in pieno dall'incolpevole Adam Fitzgerald. Niente da fare per il pilota della MP Motorsport, ritrovato incosciente in un incidente che ricorda quanto accaduto ad Antoine Hubert sulla stessa pista: nonostante gli immediati soccorsi, il 18enne olandese non ce l'ha fatta.

Tragedia Van'T Hoff, il cordoglio della Federazione

"Il Formula Regional European Championship annuncia con tristezza la morte del pilota Dilano Van'T Hoff. Esprimiamo le nostre sincere condoglianze alla famiglia, al team e agli amici. Il Royal Automobile Club del Belgio, il Circuito di Spa-Francorchamps e il Gruppo SRO Motorsports si uniscono ad Alpine e all'ACI nell'esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia, al team e agli amici del pilota", la nota letta dalla Federazione nell'annunciare la morte del pilota.

Anche la FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile, ha pubblicato un comunicato esprimendo le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Van'T Hoff. Non è mancato il pensiero di Stefano Domenicali, numero uno della Formula 1 e Liberty Media, che ha dichiarato: "Siamo molto tristi nell'apprendere della scomarsa di Dilano Van'T Hoff. Dilano è morto rincorrendo il suo sogno di raggiungere l'apice del motorsport. Assieme a tutto il mondo del motorsport, i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari".