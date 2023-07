Elkann esalta la Ferrari in Austria: "La miglior gara della stagione"

SPIELBERG - Per John Elkann quella in Austria è "la miglior gara in stagione per la Ferrari". Il presidente del Cavallino, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si mostra più che soddisfatto del secondo posto di Charles Leclerc e del quarto di Carlos Sainz nel decimo Gran Premio stagionale della Formula 1. "Siamo tutti molto felici - le sue parole -. Bello vedere la Ferrari battagliare in Austria contro la Red Bull, in un circuito divertente ma impegnativo. Il lato positivo è che vediamo un progresso nella macchina, e questo fa vedere la qualità dei piloti che abbiamo. L'umore dei piloti? E' buono".