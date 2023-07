Clamoroso in F1, caos in Austria: Sainz penalizzato, cambia la classifica

L’Aston Martin ha presentato una protesta ufficiale sull'’ordine di arrivo del Gp d'Austria e la FIA ha accolto il reclamo. La protesta sui track limits: sono stati analizzati 1200 casi, poi è arrivata la decisione dei commissari di gara che hanno cancellato 83 giri e sanzionato 8 piloti: i risultati della corsa sono dunque cambiati. Queste le penalizzazioni inflitte: 10 secondi per Sainz, Hamilton, Gasly, Albon e Sargeant; 30 secondi per Ocon; 15 secondi per De Vries; 5 secondi per Tsunoda.