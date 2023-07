F1, diretta tv GP Gran Bretagna 2023: orari e programmazione

ROMA – Non c’è sosta per la Formula 1 che, dopo un intenso weekend in Austria, torna subito in pista a Silverstone per il Gran Premio di Gran Breagna 2023. Il due volte campione del mondo Max Verstappen cercherà di confermarsi al vertice andando a conquistare la sua ennesima vittoria stagionale. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, invece, proveranno a confermare le buone indicazioni dello Spielberg, andando a caccia di un altro podio contro Sergio Perez, le Mercedes e le Aston Martin. Si comincia venerdì 6 luglio alle ore 14:00 con la prima sessione di prove libere, mentre alle 17:00 andrà in scena la seconda sessione di prove libere. Nella giornata di sabato 8 luglio alle ore 13:00 la terza sessione di libere, mentre in seguito, alle 16:00, le qualifiche. Domenica 9 luglio l’atteso appuntamento con la gara alle ore 15:00.