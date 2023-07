Leclerc-Sainz, scintille a Silverstone: team radio Ferrari di fuoco

SILVERSTONE - Ancora frizioni tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, impegnati nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna di F1. I due piloti della Ferrari, infatti, sono stati protagonisti di alcuni team radio decisamente infuocati nel corso del Q1 a Silverstone, in un momento in cui la sessione stavano riprendendo in seguito alla bandiera rossa causata da Kevin Magnussen. Tre minuti ancora sul cronometro e una pista che andava via via ad asciugarsi, obbligando i piloti a dover segnare il prima possibile un tempo utile per evitare l'eliminazione: tutti ingredienti che hanno scaldato la situazione.