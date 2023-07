F1 Ferrari, incubo Silverstone: Leclerc e Sainz flop, trionfa Verstappen

SILVERSTONE - Gara da dimenticare per le Ferrari, quella del Gran Premio di Gran Bretagna, undicesimo appuntamento del mondiale di F1. Charles Leclerc e Carlos Sainz, infatti, non brillano mai in termini di performance e non trovano il feeling con la SF-23, chiudendo rispettivamente al nono e decimo posto, quindi ai margini della zona punti. A vincere la gara è il solito Max Verstappen, mentre Lando Norris festeggia un magnifico secondo posto davanti al connazionale Lewis Hamilton, autore anch’egli di un’ottima prestazione in rimonta.