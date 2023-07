L'esterno...vuole più spazio: a Formello spunta l'ID.Buzz di Felipe Anderson

La stagione di Serie A è finita da poco, ma nei vari centri sportivi d'Italia i calciatori tornano già alla base per prepararsi alla prossima. Tra di loro c'è ovviamente anche la Lazio , che si è radunata a Formello per poi spostarsi in clinica per le visite mediche di rito e partire alla volta del ritiro estivo. A spiccare tra tutti è stato Felipe Anderson , arrivato nel quartier generale biancoceleste col suo nuovo Volkswagen ID. Buzz appena comprato.

Il brasiliano sull'ID.Buzz

La passione di Felipe Anderson (e dei calciatori della Lazio in generale) per la Volkswagen non è nuova. Gia qualche mese fa sui social alcuni dei biancocelesti avevano pubblicato degli scatti accanto alle loro tedesche appena comprate, da Marcos Antonio all'ormai ex Lucas Leiva e appunto Felipe Anderson. Stavolta il brasiliano si è presentato a Formello non con la solita ID.4 GTX, ma con un originale ID.Buzz di colore bianco e nero lucido. Orgogliosissimo del suo nuovo acquisto l'ha ovviamente immortalato nel parcheggio del centro sportivo, fotografandosi anche alla guida del veicolo elettrico. Il nuovo modello è decisamente più "formato famiglia" rispetto al precedente, anche perchè la famiglia Anderson si allargerà a breve per l'arrivo di un bimbo che nell'ID.Buzz starà di sicuro comodissimo.

