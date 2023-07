Cooltra per la sicurezza: per noleggiare il veicolo l'app ti invierà un codice

I veicoli Cooltra sono ormai utilizzatissimi nelle città. Tutti possono usufruirne se in possesso di una patente, ma come si fa a sapere se il conducente abbia momentaneamente le facoltà idonee per mettersi al volante? Per evitare che il soggetto si metta alla guida dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti ora arriverà un messaggio attraverso l'app che servirà per sensibilizzare l'utente: sullo schermo apparirà quindi una scritta relativa al considerare un'altra opzione di trasporto nel caso in cui non sia in condizioni di guidare in modo sicuro. Per procedere con l'utilizzo dell'applicazione, l'utente dovrà inserire un codice di verifica.