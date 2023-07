La benzina è arrivata a 2 euro!

Continua la salita dei listini sulla rete carburanti . Le medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e Diesel risultano infatti in aumento, a valle dei rincari decisi la scorsa settimana dagli operatori. È quanto osserva Quotidiano Energia ricordando che le quotazioni internazionali dei due prodotti hanno invece chiuso venerdì ancora in leggera discesa.

Quanto costa la benzina: self e servito

Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di domenica, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,865€ al litro (1,860 nella

rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,855 e 1,879€ al litro (no logo 1,848). Il prezzo medio praticato del Diesel self è 1,712€ al litro (rispetto a 1,704), con le compagnie tra 1,696 e 1,726€ al litro (no logo 1,695).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2€ al litro (1,996 il dato precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,939 e 2,079€ al litro (no logo 1,9). La media del Diesel servito è 1,852€ al litro (contro 1,845), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi tra 1,786 e 1,930€ al litro (no logo 1,749). I prezzi del Gpl variano tra 0,715 e 0,737€ al litro (no logo 0,696).

