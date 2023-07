F1, diretta tv GP Belgio 2023: orari e programmazione

ROMA – Archiviata la gara dell’Ungheria con l’ennesima vittoria del cannibale Max Verstappen, la Formula 1 torna subito in pista a Spa Francorchamps per il Gran Premio di Belgio 2023. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima della sosta estiva e, per questo motivo, il due volte campione del mondo della Red Bull cercherà di chiudere in bellezza questa prima parte di stagione. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, invece, sperano di lottare per il podio con le dirette avversarie. Si comincia venerdì 28 luglio alle ore 13:30 con la prima sessione di prove libere, mentre alle 17:00 andranno eccezionalmente in scena le qualifiche. Nella giornata di sabato 29 luglio alle ore 12:00 ci saranno le qualifiche shootout, mentre in seguito, alle 16:30, la sprint race. Domenica 30 luglio l’atteso appuntamento con la gara alle ore 15:00.