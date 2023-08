Una barca famosissima è in vendita: è la "The Stugots" di Tony Soprano

Ci sono tantissimi fan della celebre serie "The Sopranos" in tutto il mondo, ma solo uno potrà dire di essere il proprietario della The Stugots". La barca guiidata dal boss (interpretato da James Gandolfini) è infatti in vendita a Stamford, nel Connecticut, ma è stata prodotta nella cittadina di Wilmington, in North Carolina.

Plectrum, 15.000 cv per il super yacht con due garage Modello e prezzo Il modello è un Cape Fear 47 Custom Sportfishing Yacht del 1999 e rappresenta un pezzo unico dell'iconica serie televisiva della HBO. Prima di passare allo "Stugots II" nella seconda stagione, Tony Soprano navigava fiero su questa barca, e ora avete la possibilità di acquistarla per 299.900 dollari, circa 272.990 euro. Il proprietario attuale possiede questa barca dal 2016 e l'ha ribattezzata "Never Enough".

Caratteristiche Oltre al suo legame con i Soprano, questa barca offre caratteristiche degne di nota anche per gli appassionati di nautica. I suoi due motori marini Detroit Diesel DDEC da 625 CV garantiscono potenza e affidabilità, mentre i display Garmin 8215 con plotter GPS, radar, sonar e autopilota Garmin dispone di un sistema di navigazione all'avanguardia. All'interno, la barca vanta armadietti in teak lucido, due cabine e due bagni, fornendo comfort e spazio sufficiente per vivere esperienze indimenticabili sulle acque. Paul Ouimette, broker di United Yacht Sales, ha commentato: "Siamo entusiasti di portare un pezzo di storia della televisione nel mercato dell'intermediazione di yacht. Non capita tutti i giorni di poter dire di aver messo in vendita la barca di Tony Soprano."

