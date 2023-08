Traffico, Ferragosto di fuoco: le previsioni in autostrada

Sta per arrivare Ferragosto , una delle festività più attese dagli italiani. Sole, spiaggia e mare, ma non solo: la data del 15 agosto significa anche traffico lungo le autostrade. E infatti sarà un weekend da bollino rosso quello compreso dall'11 al 13 agosto , i giorni in cui molti automobilisti viaggeranno insieme alle proprie famiglie per dirigersi verso le località balneari. Vediamo nel dettaglio la situazione prevista.

Vacanze in vista e autostrade in tilt: Anas interrompe 700 cantieri

Bollino rosso, giallo e verde: ecco quando

Secondo le previsioni di Autostrade per l'Italia, previsto bollino giallo già nella mattinata di venerdì 11 agosto: bollino che diventerà rosso nel pomeriggio e verde la notte. Bollino verde invece per il controesodo del ritorno verso le città.

Sabato 12 agosto è sicuramente il giorno più critico. Bollino rosso alla mattina e al pomeriggio in direzione delle principali località turistiche. La situazione tornerà alla normalità verso sera, segnalato bollino verde. Per quanto riguarda il rientro verso le città, al mattino previsto bollino giallo, che diventerà rosso al pomeriggio. Traffico regolare di notte.

Infine, anche domenica 13 agosto il traffico sarà da bollino rosso al mattino, sia per chi parte che per chi rientra; bollino giallo invece al pomeriggio e verde la sera.

Le autostrade con più traffico saranno la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. Da segnalare che la circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate è vietata dalle 16 alle 22 di venerdì, dalle 8 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.

Vacanze in auto e motori in panne: ma quali sono i più affidabili?