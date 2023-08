F1, Massa vuole il Mondiale 2008: l'ex Ferrari pronto alla causa

ROMA - Lo aveva preannunciato mesi fa , e non sembra aver cambiato idea: Felipe Massa ricorrerà a vie legali contro l'esito del Mondiale 2008 di Formula 1 , quando arrivò secondo in classifica con un solo punto di distacco dal campione Lewis Hamilton . Il campionato fu deciso da quello che è stato battezzato "caso Crashgate" , ovvero un incidente volontario che a Singapore fece arrivare l'allora pilota della Ferrari fuori dalla zona punti. Come riportato da "Motorsport", i legali di Massa hanno inviato una lettera a Fia e Fom per illustrare i dettagli del caso.

Il caso Crashgate

Nel Gran Premio di Singapore 2008, Nelson Piquet Jr. andò volontariamente a sbattere per aiutare il compagno in Renault Fernando Alonso a ottenere la vittoria. A causa dell'episodio, Massa scivolò fuori dalla zona punti, dopo essere stato al comando della gara. Una ricostruzione confermata anche da Bernie Ecclestone, il quale in un'intervista a "F1-Insider" aveva svelato che i fatti erano stati scoperti in tempo per cambiare l'esito della gara, e di conseguenza dell'intera stagione.