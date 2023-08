F1, diretta tv GP Olanda 2023: orari e programmazione

ROMA – Archiviata la gara del Belgio con l’ennesima vittoria del cannibale Max Verstappen e la lunga pausa estiva, la Formula 1 è pronta a tornare in pista a Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda 2023. Si tratta del primo appuntamento dopo la sosta estiva e, per questo motivo, il due volte campione del mondo della Red Bull proverà a ripartire esattamente da dove aveva lasciato. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, invece, sperano di lottare per il podio con le dirette avversarie. Si comincia venerdì 25 agosto alle ore 12:30 con la prima sessione di prove libere, mentre alle 16:00 ci sarà la seconda sessione di libere. Nella giornata di sabato 26 agosto alle ore 11:30 spazio alla terza sessione di prove libere, mentre in seguito, alle 15:00, in pista per le qualifiche. Domenica 27 agosto l’atteso appuntamento con la gara alle ore 15:00.