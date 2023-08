Verstappen nei guai: con l'Aston Martin supera il limite di velocità!

Neppure Max Verstappen è immune al "pericolo" dei social. Perché ormai, al giorno d'oggi, basta pubblicare un video in rete per finire nei guai. Non che il bicampione del Mondo di F.1 abbia messo in pericolo nessuno, intendiamoci. Certo, però, che è sempre meglio evitare certi comportamenti. Il pilota della Red Bull infatti è stato immortalato mentre viaggiava a oltre 120 km/h all'interno della galleria Canta-Galet lungo l'autostrada verso Nizza , dove il limite di velocità è di 90 orari . Ma Max non guidava di certo un'utilitaria, bensì una Aston Martin Valkyrie .

Clamoroso Verstappen, Ferrari passione segreta: beccato in concessionaria VIDEO

La super Aston Martin guidata da Verstappen

Progettata da Adrian Newey, storico direttore tecnico della Red Bull F1, la Valkyrie, sebbene abbia un aspetto da vettura esclusiva per la pista, è una hypercar ibrida omologata per la strada, ma con dati tecnici elevatissimi. Ha infatti un motore V12 Cosworth che, insieme al propulsore elettrico, eroga fino a 1.160 cv. Insomma, una vettura che bisogna saper guidare una volta scesa in strada.

Verstappen rischia una multa: il video

Ed è fuor di dubbio che uno con l'esperienza di Verstappen abbia le qualità per portarla in giro senza problemi. Ma il video postato in rete dall'amico e personal trainer Mark Cox rischia di metterei nei guai l'olandese. Max infatti ha pur sempre superato i limiti di velocità, e com è possibile notare dalle immagini, indossava delle cuffie. Il pilota tuttavia non stava ascoltando della musica, bensì "proteggeva" i timpani dal rumore del motore docici cilindri. Indossare cuffie mentre si guida è una pratica vietata in Francia, e di certo rischiosa sia per il conducente che per gli altri utenti della strada. E così, per Max potrebbe arrivare una multa da circa 750 euro. Pagarla non sarà un problema: ma la prossima volta dovrà stare più attento al momento di dare gas.