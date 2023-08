Un ciclista a terra, poi il furto: è tornato il trucco con cui rubano le auto

Per rubare l'auto i criminali se ne inventano di tutti i tipi. Dall'intrufolarsi nei terreni privati fino a delle vere e proprie truffe studiate in ogni minimo dettaglio: una di queste è conosciuta come "il ciclista ferito" e potrebbe lasciare l'automobilista senza alcun bene personale e addirittura senza vettura.

Di cosa si tratta

La tecnica impiegata dai malviventi è davvero ingegnosa: un complice simula un ferimento o un'emergenza utilizzando una bicicletta, facendosi trovare a terra al centro della strada per costringere gli automobilisti a fermarsi. Mentre uno di loro si avvicina per prestare soccorso, altri ladri entrano in azione, sfruttando il momento di distrazione per rubare oggetti di valore o addirittura l'intero veicolo. Come fare per proteggersi dai rischi? Evitare di scendere dall'auto è sicuramente la scelta migliore e soprattutto è importante contattare immediatamente le Forze dell'Ordine per spiegare la situazione e indicare il luogo esatto dell'accaduto.

