Scania, l'autocarro ibrido alimentato a energia solare in prova su strada

L'obiettivo dell'autocarro

Le prove si stanno effettuando su delle strade pubbliche. Ad esprimersi è stato subito Stas Krupenia, responsabile dell'ufficio ricerca di Scania, il quale ha detto che “il nostro obiettivo è quello di guidare il cambiamento verso un sistema di trasporto sostenibile. Mai prima d'ora i pannelli solari sono stati utilizzati per generare energia per la catena cinematica di un autocarro, come in questo progetto. Questa fonte di energia naturale può ridurre significativamente le emissioni nel settore dei trasporti".

In realtà, il veicolo è protagonista di un progetto di ricerca per esaminare l'energia solare generata e la riduzione delle emissioni di carbonio attraverso i pannelli solari, sviluppati da zero per essere efficienti e leggeri. Erik Johansson, responsabile del progetto e professore di chimica fisica all'Università di Uppsala, afferma che: "Questo è un progetto entusiasmante in cui il mondo accademico e l'industria cercano insieme di ridurre l'impatto climatico del trasporto su gomma. I risultati di questa sperimentazione saranno molto interessanti".

