Trova un'auto davanti al cancello: si fa giustizia da solo in modo folle

Ritrovarsi un'automobile parcheggiata davanti al proprio cancello che ostruisce il passaggio non è mai una bella sorpresa. Lo sa bene questo residente di Villasiumius , not località balneare della Sardegna, che arrabbiatissimo ha deciso di farla pagare cara a due turiste incivili.

Toro seduto... sul sedile di una Ford!

Quello non era un parcheggio!

Nella località di Campulongu quest'assurdo modo di farsi giustizia da solo, strapperà diversi sorrisi tra cittadini e turisti ancora per un po' di tempo. Le due turiste, dopo aver lasciato l'auto in sosta davanti al cancello del residente, hanno iniziato a discutere con il padrone di casa, il quale invece di contattare la Polizia Locale perchè effettivamente dalla parte della ragione, ha iniziato a ricoprire la vettura con tutta la sporcizia che aveva in casa, da rifiuti umidi a sterpaglie, a oggetti vecchi e rovinati. Sono state le due donne a contattare le Forze dell'Ordine, spaventate dalla reazione esagerata del cittadino che, nonostante avesse ragione, ora potrà subire conseguenze legali così come le turiste.

