Un'automobile non lo fa uscire dal parcheggio: la spinge via con la sua

A Roma , oltre al problema del traffico, c'è anche quello dei parcheggi . Troppe vetture rispetto ai pochi spazi disponibili e così, l'unica soluzione per cui optano i cittadini, è quella di lasciare l'auto in doppia fila. Il guaio è che spesso si creano dei gravi problemi alla viabilità: questo automobilista ha quindi deciso di fare da sé in un modo davvero assurdo.

Trova un'auto davanti al cancello: si fa giustizia da solo in modo folle

L'unica soluzione possibile

In questo video virale, un automobilista ha suonato il clacson per ben venti minuti, cercando di far spostare un'auto parcheggiata in doppia fila che gli stava bloccando il passaggio. Quando ha capito che il proprietario della vettura non sarebbe arrivato di lì a poco ha iniziato a spingere la sua auto contro l'ostacolo, riuscendo così ad uscire. Il filmato ha diviso il pubblico dei social, tra chi pensa che il gesto sia stato effettivante troppo estremo e chi invece crede sia stata una lezione doverosa a chi ha il brutto vizio di parcheggiare in doppia fila.

