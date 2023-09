Renault Scénic E-Tech, anche la famiglia si fa elettrica

La seconda vettura full electric dell’era di Luca de Meo in Renault è la nuova Scénic E-Tech . La Casa francese con questo modello prosegue la realizzazione di una gamma a zero emissioni che va ad affiancarsi a quella dei motori full hybrid. La nuova Scénic cambia alimentazione ma resta una vettura studiata per la famiglia , senza tradire quindi la filosofia che ne ha fatto una delle vetture più vendute della Casa con ben 5 milioni e 300 mila esemplari dalla prima versione della monovolume del 1996 .

Ancora più innovativa

Cambia tutto ma resta il nome che è l’acronimo di “Safety Concept Embodied in a New Innovative Car”, ossia “la sicurezza incarnata in un’auto inedita ed innovativa”. E questa nuova Scénic si conferma una vettura forse ancora più innovativa della capostipite. Il design si ispira a quello del concept Scénic Vision, visto in anteprima lo scorso anno, e alcuni dettagli sono figli della Megane E-Tech elettrica. La vettura sfrutta tutti i vantaggi della piattaforma elettrica CMF-EV sviluppata dall’Alleanza con passo lungo (2,78 metri), sbalzi ridotti sia anteriori che posteriori, e ruote ai quattro estremi della carrozzeria per permettere di sfruttare al massimo lo spazio interno dell’abitacolo. Inoltre la batteria compatta, con capacità di 60 o 87 kWh, ha permesso ai progettisti di sfruttare ancora di più i volumi interni. Ecco perché questa nuova Scénic, pur non essendo più una monovolume, è stata battezzata da Renault l’auto familiare per eccellenza.

Grande abitabilità e sicurezza

Molta cura è stata posta anche all’aerodinamica della vettura, con studiate feritoie e opportune canalizzazioni dei flussi d’aria. Il frontale integra i nuovi gruppi ottici, oramai segno distintivo del brand, con le luci diurne che disegnano ai lati la metà rovesciata della losanga, simbolo di Renault e la calandra impreziosita da una serie di piccole losanghe in sovraimpressione che compaiono e scompaiono a seconda dell’esposizione alla luce e del punto di osservazione. Nuovo anche il design delle luci posteriori a Led, a forma a freccia, con tecnologia micro-ottica, che una volta spenti, creano un effetto flottante. L’abitabilità già descritta si completa con un bagagliaio che passa da 545 a 1.610 litri di volume. Il design interno riprende quello delle ultime vetture del gruppo con il doppio schermo a forma di “L”, il display orizzontale da 12,3” per il cruscotto e un touchscreen verticale 12” al centro della plancia. Il sistema multimediale Open R Link è il più avanzato disponibile su una Renault ed è sviluppato in collaborazione con Google, in grado di accettare fino a 70 comandi vocali e ha un navigatore che programma itinerari con punti di ricarica annessi per non rimanere senza energia. Di ultima generazione anche i sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza ADAS. Optional il tetto panoramico Solarbay che filtra i raggi ultravioletti e può essere oscurato a settori.