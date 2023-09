La Ferrari si prende Singapore, Sainz eroe: "La sensazione più bella"

SINGAPORE - E' la giornata di Carlos Sainz . Lo spagnolo porta la Ferrari in trionfo al Gran Premio di Singapore , sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 , ritrovando il successo dopo un anno e due mesi e rompendo il dominio Red Bull di questo 2023. Una gioia indescrivibile per il numero 55, raggiante al termine della gara: " E' una sensazione incredibile, un weekend incredibile - le prime parole -. Ringrazio ogni membro della scuderia Ferrari perché abbiamo vinto questa gara alla perfezione".

Orgoglio italiano

"Tutta l'Italia sarà orgogliosa per questo primo posto - ha aggiunto Sainz -. La vittoria è il frutto dopo aver gestito i nostri limiti, parlo del degrado delle gomme, avevamo previsto un giro target per montare le gomme, invece la safety car è arrivato prima. Il giro più lungo con le Hard per tenere dietro George, avevo margini ristretti ma ce l'abbiamo fatta a restare primi. Negli ultimi giri ero sempre sotto pressione ma ho gestito bene. Cosa provo? La sensazione più bella, sono al settimo cielo".