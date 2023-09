Ferrari, finalmente vittoria! Sainz trionfa, Singapore si colora di rosso

SINGAPORE - Carlos Sainz è il re del Gran Premio di Singapore , sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Lo spagnolo della Ferrari trionfa sul circuito di Marina Bay, davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Mercedes di Lewis Hamilton , che ottiene il podio grazie all'incidente del compagno di squadra George Russell, finito a muro nell'ultimo giro mentre si trovava in terza piazza. Quarto posto per Charles Leclerc , penalizzato anche dal traffico ai box ma bravo a tenere dietro la Red Bull di Max Verstappen, quinto al traguardo. E' la prima vittoria della Ferrari in questa stagione , l a seconda per Sainz nel Circus e la prima della gestione Vasseur a Maranello , ma soprattutto la prima del 2023 di un team diverso dalla Red Bull: la scuderia di Milton Keynes esce malissimo dal peggior weekend di quest'anno, con il suo campione lontano dal podio e Sergio Perez ottavo .

GP Singapore: la cronaca

Partenza perfetta di Sainz che mantiene la prima posizione davanti all'altra Ferrari di Leclerc, bravo a superare Russell e portarsi all'inseguimento del compagno. L'arrivo della bandiera rossa per l'incidente di Sargeant mette il Cavallino in condizione di far rientrare entrambi i piloti, ma il troppo traffico in pit lane fa perdere secondi e posizioni a Leclerc, il quale rientra lontano dall'altra SF 23. Un assist per le Ferrari arriva da Ocon, i cui problemi alla vettura causano la seconda safety della gara (stavolta solo virtuale). Le Rosse rimangono fuori, con una scelta che può aiutare soprattutto Sainz. La hard usata non permette a Leclerc di tenere dietro le due Mercedes, che lo rispediscono in quinta piazza. Davanti lo spagnolo è eroico nel difendere la leadership, mentre Russell arriva vicino a Norris ma compie un suicidio sportivo finendo a muro nell'ultimissimo giro. Davanti è fatta: vince Sainz.

GP Singapore: l'ordine di arrivo

Carlos Sainz (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Sergio Perez (Red Bull) Liam Lawson (AlphaTauri) Kevin Magnussen (Haas) Alexander Albon (Williams) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Nico Hulkenberg (Haas) Logan Sargeant (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin)

OUT

George Russell (Mercedes)

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Esteban Ocon (Alpine)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)