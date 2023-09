Classifica F1 dopo Singapore: Ferrari, Sainz vince e insegue Alonso

SINGAPORE - Carlos Sainz vince a Singapore e trova punti importanti per la classifica piloti di Formula 1. Lo spagnolo si trova ora in quinta posizione a 142 punti, con 28 lunghezze di distacco sul connazionale Fernando Alonso, quarto a 170. Il successo di Marina Bay permette però al numero 55 di stabilire una gerarchia in Ferrari, almeno in queste settimane, allungano su Leclerc ora distante 19 punti e reduce dal secondo risultato inferiore rispetto a quello del compagno, con un sesto posto dietro a Carlos che non può soddisfarlo.