Vasseur: "Sainz eccezionale". Leclerc: "Ferrari, contava solo vincere"

SINGAPORE - Carlos Sainz è il protagonista del Gran Premio di Singapore di Formula 1 , ma non è il solo a festeggiare. Tutta la Ferrari si alza in piedi per il secondo successo dello spagnolo nel Circus, che è anche la prima affermazione di Frederic Vasseur come team principal del Cavallino. " E' una bellissima emozione che arriva dopo una prima parte di stagione difficile - ha detto l'ingegnere francese ai microfoni di Sky Sport -. Il team ha reagito molto bene, sono più che contento per questa vittoria che arriva subito dopo Monza. Oggi era un po' più inatteso ma tutti hanno fatto un ottimo lavoro in fabbrica e in pista. E Carlos oggi è stato eccezionale nella sua gestione".

I complimenti di Vasseur

"Il piano era di mettere le due macchine davanti a inizio gara, per questo siamo partiti con le soft, poi c'è stata la safety car e quando Charles è rientrato ha trovato traffico, questo gli ha fatto perdere un paio di posizioni - ha aggiunto Vasseur - Sapevamo di dover fare più di 40 giri con le hard, sapevamo che la cosa più importante era la gestione e Carlos lo ha fatto molto bene. Il passo è stato sufficiente per tenere dietro le Mercedes, non c'era grande margine ma è stato sufficiente. Nel finale era davvero in controllo, ha capito molto rapidamente che il modo migliore per vincere era permettere a Norris di rimanere in seconda posizione dandogli il drs, e lo ha fatto negli ultimi giri quando era un po' a rischio la vittoria per la rimonta delle Mercedes. E' stata la scelta migliore da parte di Carlos". Poi, in vista del Giappone: "Si riparte da zero. Oggi non siamo diventati campioni del mondo, abbiamo solo fatto un passo avanti. Dobbiamo godercelo ma la prossima settimana si riparte da zero".

Leclerc: "Conta la Ferrari"

Anche Charles Leclerc ha parlato a Sky Sport dopo il suo quarto posto: "Ho chiesto se si poteva cambiare strategia ma va benissimo così. Carlos è sul gradino più alto del podio e questo è quello che conta. Mi sarebbe piaciuto fare un risultato migliore, ci ho provato ma quando Lewis e George mi hanno passato ho pensato alla fine della mia gara. Di certo non so se è stata sfortuna, sicuramente toccava a me, ieri, fare un giro migliore di Carlos così come toccava a me proteggere Carlos in gara. Alla fine la gestione della gara è stata ottimale come scuderia. La Ferrari ha vinto".