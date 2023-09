Benzina, si fermano i rialzi: i prezzi

Dopo giorni tensivi in cui i carburanti non arrestavano la loro salita nei prezzi, arriva un momento distensivo: si fermano i rialzi nella giornata di oggi. In attesa di capire quali saranno le decisioni del Governo riguardo bonus benzina e accise, vediamo quali sono i costi alla pompa. Come sempre le medie dei prezzi praticati sono comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta.