Avvistata una batmobile a Monte Carlo: chi era alla guida?

Un'auto incredibile

Quelle stesse strade che ogni anno ospitano le monoposto di Formula 1 per il consueto GP, e che di certo non mancano di auto di lusso, tra Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce. Ma la batmobile è davvero un’altra storia. Un evento più unico che raro. Il tutto, ovviamente, è stato ripreso in favore di social. D’altronde come non immortalare un momento del genere? Di batmobile ne sono state realizzate parecchie, basta a pensare a tutti i film su Batman, a cui vanno aggiunte anche alcune divertenti riproduzioni a opera di privati. Il fascino dell’auto è innegabile: nera come la notte, la batmobile beccata a Monte Carlo mostra i suoi possenti scarichi e naturalmente non mancano le ali da pipistrello. A questo punto viene da chiedersi chi la stesse guidando e per quale motivo proprio a Monte Carlo.

Batman cambia veicolo: la sua Batmobile diventa un... quad!