Ferrari, Vasseur: "Condizionati dalla bandiera rossa, ma in gara..."

SUZUKA - Fred Vasseur ha le idee chiare dopo le qualifiche al Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento stagionale della Formula 1: "Montare gomme nuove, dopo la bandiera rossa, ci ha condizionato". Il riferimento è la bandiera rossa esposta nel Q1 dopo l'incidente di Logan Sargeant, che ha costretto la Ferrari a montare un nuovo treno di gomme al rientro in pista. "Aspettavamo una qualifica così difficile - ha detto il team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport -. Leclerc è a un decimo dalla prima fila, abbiamo sfruttato un set di gomme in più ma la pista migliorava e la temperatura scendeva. Non abbiamo fatto un giro prima dell'incidnte di Sargeant, peccato aver finito cosi vicino a Piastri".