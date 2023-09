Che spavento per Rashford! Protagonista di un incidente con la Rolls-Royce

Rashord aveva da poco lasciato la sede del Manchester United a Carrington, quando il sinistro è avvenuto. Da quanto si apprende dal The Sun ad essere stato danneggiato è il motore dell'auto, ma per fortuna la stella del Manchester è rimasta illesa. Solo un grosso spavento.

La dinamica

L'attaccante, dopo la collisione, ci ha tenuto a scrivere un post su Instagram per tranquillizzare tutti coloro che si erano preoccupati: "3 punti sulla strada!”, dice “sto bene ragazzi grazie per i messaggi". A rassicurare ulteriormente i tifosi e il pubblico tutto, anche un portavoce del Manchester United: "Marcus sta bene e non ha riportato ferite. Si è trattato di una collisione accidentale mentre lasciava il campo di allenamento dopo essere tornato da Burnley. Si è trattato di un incidente che ha coinvolto la sua auto e una guidata da un membro del pubblico. Per fortuna entrambi non hanno riportato ferite e non è stata necessaria l'ambulanza.”

Nonostante sia accorsa la polizia, nessuno è dunque stato arrestato, ma sia il giocatore che l'altro automobilista, come da prassi, sono stati sottoposti all'alcol test. Tutto è comunque finito nel migliore dei modi.

Inter, Dimarco a tutta velocità con Maserati GranTurismo