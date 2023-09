F1, Norris punge la Red Bull: “Non tutti hanno due punte come la McLaren”

ROMA - La Red Bull ha conquistato il suo sesto titolo costruttori grazie al successo di Max Verstappen nel Gran Premio del Giappone 2023 di Formula 1 , ma a prendersi la scena è stata anche la McLaren . Lando Norris ed Oscar Piastri , infatti, sono saliti sul podio insieme al due volte campione del mondo candidandosi ancora una volta ad un ruolo di assoluti protagonisti nel futuro che, per la McLaren, sembra più che roseo. Secondo il britannico, infatti, altri team come la Red Bull non hanno a disposizione piloti di questo calibro.

Norris: "Io e Piastri ci aiutiamo"

"Secondo me il vantaggio della McLaren è quello di avere due punte a disposizione come me e Piastri, che possiamo aiutarci l'un l'altro. Non tutti i team possono dire di avere due piloti così, questo ci aiuta e per noi rappresenta un importante vantaggio per il presente e per il futuro. Stiamo crescendo e facendo dei buoni progressi, come dimostrato dai risultati". Queste le dichiarazioni del pilota della McLaren, Lando Norris, rilasciate ai media britannici dopo il podio conquistato nel Gran Premio del Giappone.