Michael Schumacher, l’aneddoto dell’ex pilota F1: “Non era obbligato a farlo”

ROMA - L'esperto di F1 Karun Chandhok ha rivelato una storia toccante sulla leggenda della Formula 1, Michael Schumacher , nel corso di un'intervista rilasciata ad OLBG.com, ha parlato di un bel gesto compiuto dal tedesco nei suoi confronti: “Quando ho fatto la mia prima gara di F1 in Bahrain nel 2010, Michael è stato il primo pilota a salutarmi e a dirmi 'benvenuto in F1'. Ha poi trascorso cinque minuti semplicemente chiacchierando, chiedendomi del mio background e da dove venivo e mi ha augurato buona fortuna per la mia stagione".

Chandhok: "Schumacher un bravo ragazzo"

“Non aveva bisogno di farlo. Questa era la gara in cui stava facendo il suo grande ritorno con la Mercedes e in quel momento era la più grande stella. Non ero nessuno, non aveva bisogno di farlo e ho sempre apprezzato molto il fatto che si sia preso quei cinque minuti per farmi sentire il benvenuto in questo sport. E' un bravo ragazzo e un pilota fantastico. Michael Schumacher è stato uno dei miei eroi", ha aggiunto Karun Chandhok, in merito alla stima provata nei confronti di Michael Schumacher.